Сделать 145 задание! СПАСИБО!!!

Гость: Гость:

Я считаю, что домашние задания нужны, для того , чтобы проверить себя в работах, выполняшь ли ты правильно, проверяет учитель, данного предмета. Форму единую ввести однозначно надо, так как, в будущем нам это понадобится, в учебе(университет, колледж), в работе вид обязателен. И чтобы не было никаких проблем с работой, с формой, нужно вводить форму со школы. Мое мнение такое.