Обозначь верное утверждение относительно физических свойств и смесей: А) Физиче??кие свойства и смеси такие же,как и у преобладающего компонента. Б) Температура плавления смеси является средним арифметическим от температур пл...

Химия

Обозначь верное утверждение относительно физических свойств и смесей: А) Физиче??кие свойства и смеси такие же,как и у преобладающего компонента. Б) Температура плавления смеси является средним арифметическим от температур плавления всех компонентов. В) Физические свойства смеси принципиально отличаются от физических свойств отдельных компонентов Г) В смеси компоненты сохраняют свои физические и химические свойства.

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