Запишите все двузначные числа,в записи которых есть цифры 5,6,7. Цифры в записи числ?? могут повторяться.
Математика
Запишите все двузначные числа,в записи которых есть цифры 5,6,7. Цифры в записи числ?? могут повторяться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 65 57 75 67 76.Вот такие числа.
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