Запишите все двузначные числа,в записи которых есть цифры 5,6,7. Цифры в записи числ?? могут повторяться.

Математика

Запишите все двузначные числа,в записи которых есть цифры 5,6,7. Цифры в записи числ?? могут повторяться.

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