На базу привезли 2 1/3тонн яблок одного сорта , а второго на 1 3/4 тонн больше . Сколько всего яблок привезли на базу ?
Математика
На базу привезли 2 1/3тонн яблок одного сорта , а второго на 1 3/4 тонн больше . Сколько всего яблок привезли на базу ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/3+(2 1/3+1 3/4)=2 4/12+(2 4/12+1 9/12)=2 4/12+3 13/12=2 4/12+4 1/12=6 5/12
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