На базу привезли 2 1/3тонн яблок одного сорта , а второго на 1 3/4 тонн больше . Сколько всего яблок привезли на базу ?

Математика

На базу привезли 2 1/3тонн яблок одного сорта , а второго на 1 3/4 тонн больше . Сколько всего яблок привезли на базу ?

Автор: Гость