Текст песни мамины руки мамино ♥

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ПрофильПесниБиографияФотоВидео Дина Мигдал - Мамины руки ML > Исполнители > Дина Мигдал > Тексты и переводы > Мамины руки 26184 ЧЕЛОВЕК ПОДЕЛИЛИСЬ Мамины рукиДина Мигдал3:07 Текст песни Дина Мигдал - Мамины руки В тот день, когда рождалась я, Любовь к тебе рождалась тоже. Я так похожа на тебя, Мы так с тобою не похожи. Хотя друг друга иногда Не слышали, не понимали, Но руки добрые твои Всегда меня оберегали. ПРИПЕВ: Мамины руки, мамино сердце Нежно хранят минуты детства. Мамино сердце, мамины слёзы... Нужно понять, пока не поздно, Что так легко её обидеть, Своих ошибок не увидеть. А мама просто хочет рядом быть. 2. Прости меня за непокой, За дерзость и за непокорность! Прости, что именно с тобой Свою показывала гордость! В ответ ты не находишь слов, Лишь улыбаешься устало. Я поняла твою любовь, Когда однажды мамой стала. ПРИПЕВ: Мамины руки, мамино сердце Нежно хранят минуты детства. Мамино сердце, мамины слёзы... Нужно понять, пока не поздно, Что так легко её обидеть, Своих ошибок не увидеть. А мама просто хочет рядом быть.