СРОЧНО РЕШИТЕ РЕБУС 1/2 Мама Дерево Царь" НЕКОТОРЫЕ СЛОВА НАДО ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛ Я??
Русский язык
СРОЧНО РЕШИТЕ РЕБУС 1/2 Мама Дерево Царь" НЕКОТОРЫЕ СЛОВА НАДО ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛ Я??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственное, что пришло на ум если перевести "дерево" на англ. яз., взять по первому слогу от каждого слова, то получится "матрица". но не знаю, насколько это верно. дерево по английски tree. получается, что все слово берем, а не 1/2.
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