Какие функции являются четными, нечетными, а какие не являются ни четными, ни нече??ными? пожалуйста срочно объясните с примерами

Алгебра
Какие функции являются четными, нечетными, а какие не являются ни четными, ни нече??ными? пожалуйста срочно объясните с примерами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четные те у которых есть степень четная например х^2  нечетные наоборот
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