Какие функции являются четными, нечетными, а какие не являются ни четными, ни нече??ными? пожалуйста срочно объясните с примерами

Алгебра

Какие функции являются четными, нечетными, а какие не являются ни четными, ни нече??ными? пожалуйста срочно объясните с примерами

Автор: Гость