Марфологический разбор слова плохая

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Корень - ПЛОХ; окончание - АЯ; Основа слова: ПЛОХ Вычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой ∩ - ПЛОХ; ⏰ - АЯ; Слово Плохая содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): ПЛОХ; ∧ суффикс (0): -⏰ окончание (1): АЯ;