Марфологический разбор слова плохая

Русский язык
Марфологический разбор слова плохая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - ПЛОХ; окончание - АЯ; Основа слова: ПЛОХ Вычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой ∩ - ПЛОХ; ⏰ - АЯ; Слово Плохая содержит следующие морфемы или части:¬ приставка (0): -∩ корень слова (1): ПЛОХ; ∧ суффикс (0): -⏰ окончание (1): АЯ;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Даю 20 баллов! заполните таблицу! не надо писать мне сочинения, четкие ответы!
Ответить
Музыка
Текст песни мамины руки мамино ♥
Ответить
Русский язык
СРОЧНО РЕШИТЕ РЕБУС 1/2 Мама Дерево Царь" НЕКОТОРЫЕ СЛОВА НАДО ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛ Я??
Ответить
Алгебра
Какие функции являются четными, нечетными, а какие не являются ни четными, ни нече??ными? пожалуйста срочно объясните с примерами
Ответить
Литература
Произведение А.Куприна белый пудель. захотелось ли тебе прочитать это произведе??ие целиком . почему
Ответить