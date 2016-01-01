Сколько цифр придется напечатать, чтобы пронумеровать все страницы 708-страничног?? документа?

Математика
Сколько цифр придется напечатать, чтобы пронумеровать все страницы 708-страничног?? документа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подсчитаем общее число цифр в числах 1,2,3,..., 707, 708. Среди этих чисел есть 9 однозначных, на запись каждого из которых требуется одна цифра. Также есть 90 двузначных чисел, на запись каждого из них требуется две цифры. Остальные 708-90-9=609 чисел являются трехзначными, на запись каждого из них требуется три цифры. Значит, всего придется напечатать 9*1+90*2+609*3=9+180+1827=2016 цифр. Ответ: 2016 цифр.
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