Обьясните значение фразеологизмов.составьте с ними предложения:вешать собак,ком?? не лень,на черный день,мелко плавать,центр тяжести.
Русский язык
Обьясните значение фразеологизмов.составьте с ними предложения:вешать собак,ком?? не лень,на черный день,мелко плавать,центр тяжести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вешать собак- обвинить кого-либо Так как Егор был очень добродушным человеком, на него решили повесить всех собак. кому не лень- все кто хотят Как только в нашем дворе зацвели цветы, все, кому не лень, начали срывать их. на чёрный день- когда наступят худшие времена У пожилых людей всегда лежат деньги на чёрный день мелко плавать-плохо разбираться в чём-то Бабушка мелко плавает в современных технологиях центр тяжести- самая важная часть чего-то Центр тяжести сместился очень далеко от начала измерений
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