Эти символы имеют не только фонетическое, но и смысловое значение. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ЭТИ СИМВОЛЫ

Русский язык

Эти символы имеют не только фонетическое, но и смысловое значение. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ЭТИ СИМВОЛЫ

Автор: Гость