Эти символы имеют не только фонетическое, но и смысловое значение. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ЭТИ СИМВОЛЫ
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Эти символы имеют не только фонетическое, но и смысловое значение. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ЭТИ СИМВОЛЫ
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