(2x+4)(x+4,5)=-2. надите самый маленьки корень ...

Алгебра
(2x+4)(x+4,5)=-2. надите самый маленьки корень ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+4)(x+4,5)=-2 2x^2 + 9x + 4x + 18 + 2 = 0  2x^2 +13x + 20 = 0  D = 169 - 160 = 9  x1 = -13 + 3 / 4 = -2,5 x2 = -13 - 3 / 4  = - 4 Ответ: -4
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