Помогите пожалуйста! Характеристика, любых 2-ух героев рассказа "Анна на шее".

Литература
Помогите пожалуйста! Характеристика, любых 2-ух героев рассказа "Анна на шее".
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Гость:
Дмитрий Старцев — молодой человек, только что назначенный земским врачом и поселившийся в Дялиже, недалеко от губернского города С. Это юноша с идеалами и желанием чего-то высокого. Он полон сил, энергии (“... Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости”), увлечен работой настолько, что даже в праздники не имеет свободного времени. Его интересуют литература, искусство, он чувствует себя чужим среди обывателей. Доктор Старцев знакомится с семьей Туркиных, “самой образованной и талантливой” в городе. Аня — главная героиня рассказа “Анна на шее”. Это вовсе не бездействующий человек, которому ни до чего нет дела. Напротив, она активно участвует и жизни общества, наслаждаясь удовольствиями и развлечениями света. В начале рассказа эта молоденькая девушка выходит замуж за богатого старика Модеста Алексеича, чтобы помочь нуждающимся и голодным братьям. Этот эпизод даже вызывает сочувствие, потому чтоперед нами типичный “неравный” брак. перед нами типичный “неравный” брак. Аня измучилась, вынужденная “ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки и ходить на рынок”. Ради своих родных она готова на все, даже стать женой грубого, пошлого и ненавистного ей Модеста Алексеича.
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