Помогите пожалуйста. химия

Гость: Гость:

1. а. 2-метилпропан б.2-метилпентан в.2,2-диметилбутан 2. а. СН3-СН-СН-СН3 / / СН3 СН3 вариант 2. 1.а. 2-метилбутан б.2,4-диметилпентан 2. а. СН3-СН2-СН-СН2-СН3 / С2Н5 б. СН3-СН-СН-СН3 / / СН3 СН3 в. СН3-СН-СН-СН2-СН3 / / СН3 С2Н5