Помогите пожалуйста "Кто для меня Булгаков " мини сочинение

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Совсем недавно я познакомился с творчеством М. А. Булгакова. Это был очень образованный человек. Рос он в благополучной семье. В детстве Михаила Афанасьевича влекло к сцене, к театру. Окончив гимназию, он поступил в университет на мед факультет. Стремление к искусству не слабело. Видно, свыше Булгакову суждено было быть не лекарем, а писателем. Он рано стал смотреть на вещи только свойственным ему взглядом, видя в чем-то драматизм, а в чем-то трагедийность. Путь Булгакова в литературу был труден. Дорога в писатели лежала через журналистскую работу. Он печатал газетные статьи. Нельзя не упомянуть о театре. Жизнь и с ним столкнула Булгакова. Переехал в Москву, Михаил Афанасьевич соединяет свою журналистикою работу с театром. Я думаю, что театр даже вдохновлял его на создание пьес. Но ставить свои пьесы приходилось с трудом. Особенно тяжелыми были дни 1929 года. К этому времени у Булгакова написано три пьесы, но ни одна не принесла успеха писателю. А к тому же ужасные нападки критики. Но вопреки всему Михаил Афанасьевич пишет, творит. Ранние повести и рассказы Булгакова, такие как "Морфий", "Роковые яйца", " Дни Турбиных" - имели успех у читателей, но и, наверно, были встречены резкой критикой. Конечно, все эти беды и огорчения причиняли страдание писателю. С творчеством Булгакова я знаком по его нескольким произведениям: "Роковые яйца", "Мастер и Маргарита". М. А. Булгаков просто ненавидел бюрократизм и мещанство. Он презрительно смотрел на новых буржуа. Его образная и сатирическая фантазия "Роковые яйца" высмеивает весь авантюризм и всю бескультурищину правящих кругов. Я думаю, что так никто не сможет, как Булгаков, красочно и образно показать всю гнусность людей. На долю писателя выпали тяжелые годы гражданской войны. Он видел, как рушилось все старое. Михаил Афанасьевич не мог оставить свой народ. Он участвовал вместе с ним в создании новой культуры. Я считаю, ему было трудно сделать этот выбор. Чтобы запечатлеть годы войны, Михаил Булгаков пишет свой первый большой роман "Белая гвардия". Он пытается там описать все бесчинства белой армии. Я думаю, что глубокое свое воплощение писатель нашел в своей главной книге - это роман "Мастер и Маргарита". Мне роман показался сложным. Хотя нельзя читать роман и не ощущать какой-то странной силы, которая завораживает тебя. Михаил Афанасьевич пытается создать свою версию осуждения Иисуса Христа. Способность автора фантазировать позволяет нам увидеть целый ряд персонажей. Дьяволиада в романе играет роль почти реалистическую. Она является пародией на настоящую действительность. Но, я уверен, Михаил Булгаков не страшился дьявола. Он для него не существовал. Писатель хотел донести нам веру в человека, в нравственные законы. В романе Мастер не одержал победы. Но это вовсе не значит, что писатель обрекает нас на уныние. У Мастера есть ученик, а значит, есть продолжение и будущее. На мой взгляд книга эта мой взгляд книга эта противоречива, но, читая ее, равнодушным никто не останется. Возможно, прочитав эту книгу, кто-то раскроет в себе такие силы, о существование которых даже и не думал. Я не знаю, но судя по произведению, критика, наверно, была огромна. Но разве какое-нибудь творение Булгакова обходило ее стороной? Но несмотря на все невзгоды, суждения, роман будет жить долго. М. А. Булгакова запрещали и, конечно же, не без причины. Наверно, только ему свойственно так образно, так тонко, с такой острой сатирой обнажать всю фальшь действительности. Признания Михаил Афанасьевич Булгаков не узнал при жизни. Так всегда получается. Ценим мы только то, что теряем. Мы очень поздно осознаем, что каждый человек неповторим. А настоящий талант тем более не повторим.