Помогите пожалуйста кто хорошо может перевести с русского на казахский. -Проходи на наш дастархан, будем праздновать. ,,Наступил вечер" Гости начали уходить. -Спасибо большое, было очень весело)До завтра пока) - пока)

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста кто хорошо может перевести с русского на казахский. -Проходи на наш дастархан, будем праздновать. ,,Наступил вечер" Гости начали уходить. -Спасибо большое, было очень весело)До завтра пока) - пока)

Автор: Гость