Помогите пожалуйста кто хорошо может перевести с русского на казахский. -Проходи на наш дастархан, будем праздновать. ,,Наступил вечер" Гости начали уходить. -Спасибо большое, было очень весело)До завтра пока) - пока)
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста кто хорошо может перевести с русского на казахский. -Проходи на наш дастархан, будем праздновать. ,,Наступил вечер" Гости начали уходить. -Спасибо большое, было очень весело)До завтра пока) - пока)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біздің дастарқанға кел,тойлаймыз. "Кеш батты " Қонақтар қайта бастады. -Үлкен рахмет,өте көңілді болды)Ертеңге дейін кездескенше,сау бол ) -сау бол )
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