Помогите пожалуйста кто спец в литературе. Задание#2 Представьте себе,что Интернет появился гораздо раньше,чем это произошло в реальности.Тогда герои литературных произведений могли бы завести себе странички (аккаунты) в соц...

Литература

Помогите пожалуйста кто спец в литературе. Задание#2 Представьте себе,что Интернет появился гораздо раньше,чем это произошло в реальности.Тогда герои литературных произведений могли бы завести себе странички (аккаунты) в социальных сетях или отдельные сайты.Подумайте,как бы могла выглядить " страничка" (например "В контакте" или в Фейсбуке)или сайт у Тома Сойера или Капитана Немо,Тибула или Владимирова Дубровского...Какая информация могла бы на ней появиться?(Выбор героя-за вами!) Пожалуйста помогите очень надо за ранние спасибо

Автор: Гость