Помогите пожалуйста кто спец в литературе. Задание#2 Представьте себе,что Интернет появился гораздо раньше,чем это произошло в реальности.Тогда герои литературных произведений могли бы завести себе странички (аккаунты) в соц...
Литература
Помогите пожалуйста кто спец в литературе. Задание#2 Представьте себе,что Интернет появился гораздо раньше,чем это произошло в реальности.Тогда герои литературных произведений могли бы завести себе странички (аккаунты) в социальных сетях или отдельные сайты.Подумайте,как бы могла выглядить " страничка" (например "В контакте" или в Фейсбуке)или сайт у Тома Сойера или Капитана Немо,Тибула или Владимирова Дубровского...Какая информация могла бы на ней появиться?(Выбор героя-за вами!) Пожалуйста помогите очень надо за ранние спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну,если взять в пример Дубровского:было бы много "фейковых" страниц и аккаунтов) Например в Инстаграсме Дубровского могли появится фотки пожара (не помню что в том рассказе горело-дом вроде),или скажем его фотографии с его возлюбленной. Вообшем-было бы весело!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы