Помогите пожалуйста!!! ЛЕСНАЯ СТОЛОВАЯ Тихим выдалось морозное утро. Из ельника вылетел рябчик и расположился на пеньке, подставил спину солнцу. На высокой елке пристроилась стайка свиристелей, снегирь замер на березе. Позаб...

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Помогите пожалуйста!!! ЛЕСНАЯ СТОЛОВАЯ Тихим выдалось морозное утро. Из ельника вылетел рябчик и расположился на пеньке, подставил спину солнцу. На высокой елке пристроилась стайка свиристелей, снегирь замер на березе. Позаботились люди о лесных обитателях. Для оленей и косуль они набили в кормушки сена, а для зайцев подрубили несколько осинок и веники развесили. Для белок школьники банки на деревьях пристроили с орехами, желудями. Приготовили они лакомство для птиц: крупу, хлебные крошки, а специально для синицы повесили на ветке кусочки сала. Многие птицы и звери сюда спешат, и целый день в лесной столовой стоит шум. Только под вечер пустеет столовая. 4. Найти в тексте предложения (по 1-му): a) Сложные b) С однородными членами c) С обобщающим словом при однородных членах d) С прямой речью e) С обращением Под буквами a, b, cи т.д. выписать номер этого предложения, в тексте выделить осложнители, рядом с буквой и номером предложения составить схему.

Автор: Гость