Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.

Русский язык
Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только 2 подлежащего - воздух, хлеб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Я вас умоляю даю 10 балов
Ответить
Математика
Номер 551. Помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Найдите пожалуйста стихотворения, о друзьях Пушкина,его стихотворение о его же друзьях из лицея.
Ответить
Английский язык
Read the girls letter and answer the questions: 1) when did Elena and Olga go abroad?2) where did they study? 3)what did they do during their summe...
Ответить
Математика
(Один из смежных углова равен: а)30Градусов;б)45гр;в)60гр;г)90гр;д)120гр;е135гр;ж)150гр. Найдите другой угол.
Ответить