Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.
Русский язык
Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь только 2 подлежащего - воздух, хлеб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Литература
Английский язык
Read the girls letter and answer the questions: 1) when did Elena and Olga go abroad?2) where did they study? 3)what did they do during their summe...