Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.

Русский язык

Красота нужна всем и всегда - каждый день, каждый час. Как воздух, как хлеб. Нужно выделить подлежащее и сказуемое во втором предложении.

Автор: Гость