(Один из смежных углова равен: а)30Градусов;б)45гр;в)60гр;г)90гр;д)120гр;е135гр;ж)150гр. Найдите другой угол.

Математика

(Один из смежных углова равен: а)30Градусов;б)45гр;в)60гр;г)90гр;д)120гр;е135гр;ж)150гр. Найдите другой угол.

Автор: Гость