(Один из смежных углова равен: а)30Градусов;б)45гр;в)60гр;г)90гр;д)120гр;е135гр;ж)150гр. Найдите другой угол.

Математика
(Один из смежных углова равен: а)30Градусов;б)45гр;в)60гр;г)90гр;д)120гр;е135гр;ж)150гр. Найдите другой угол.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)180-30=150 Б)180-45=135 В)180-60=120 Г)180-90=90 Д)180-120=60 Е)180-135=45 Ж)180-150=30 Сумма градусных мер смежных углов равна 180°
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