Морфологический разбор слов — Развидневшееся (небо), омытое (ливнем), напоенные (д??лины).
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Морфологический разбор слов — Развидневшееся (небо), омытое (ливнем), напоенные (д??лины).
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: РАЗВИДНЕТЬСЯ Часть речи: причастие Грамматика: действительный залог, единственное число, именительный падеж, неодушевленное, переходный, несовершенный вид, одушевленное, прошедшее время, средний род Формы: развиднеться, развиднеюсь, развиднеемся и т.д. lululilovo Начальная форма: ОМЫТЬ Часть речи: причастие Грамматика: именительный падеж, множественное число, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный вид, страдательный залог Формы: омыть, омыл, омыла и т.д lululilovo Начальная форма: НАПОИТЬ Часть речи: причастие Грамматика: именительный падеж, множественное число, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный вид, страдательный залог Формы: напоить, напоил, напоила и т.д.
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