Определите виды орфограмм на месте пропусков

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Определите виды орфограмм на месте пропусков
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Автор: Гость
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Гость:
А где они ,почему ты не написала ?
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