Морфологической разбор слова дует. Третий день дует холодный ветер

Русский язык
Морфологической разбор слова дует. Третий день дует холодный ветер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дует-глагол, что делает? н.ф.-дуть постоянные признаки: несов.вид, переходный, невозвратный, 1спр. непостоянные признаки: изъявит.наклонение, наст.время, ед.число, 3лицо в предложении: сказуемое
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