Помогите, срочно!!! Нужно 6 предложений с прямой речью, из Классики!!! Как можно скор??е!!!!!!!!!!

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Помогите, срочно!!! Нужно 6 предложений с прямой речью, из Классики!!! Как можно скор??е!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булгаков И под ворокотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще"я прочитал ваш роман!" Еще более побледнев он вытаращил глаза и в смятении подумал "этого не может быть!" Гоголь  Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами "вы так мало взяли!" Федин "А вы не стесняйтесь"прибодрила её Анна Германовна и с женской догадливостью спросила "у вас каблук отвалился, правда? Бунин "странная любовь" подумал я ,и пока закипала вода ,стоял,смотрел в окна. Горький Увидал меня говорит "вот какая красавица живёт тут!... а я и не знал про это!"
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