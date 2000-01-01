Напишите пожалуйста функцию побега 6 класс

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Побег является органом вегетативного размножения. вегетативные побегивыполняют функцию воздушного питания и обеспечивают синтез органических веществ из неорганических.В генеративных побегах фотосинтез чаще всего не происходит, зато там образуются спорангии, задача которых сводится к обеспечению размножения растения.незачто))))))))))))))0