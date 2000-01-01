Напишите пожалуйста функцию побега 6 класс

Биология
Напишите пожалуйста функцию побега 6 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побег является органом вегетативного размножения. вегетативные побегивыполняют функцию воздушного питания и обеспечивают синтез органических веществ из неорганических.В генеративных побегах фотосинтез чаще всего не происходит, зато там образуются спорангии, задача которых сводится к обеспечению размножения растения.незачто))))))))))))))0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Распашка вдоль склона приводит к чему?
Ответить
Английский язык
Кем я горжусь на английском
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение на тему нан бар ждерде ан бар
Ответить
Русский язык
Как правильео рассеивается или разсеивается
Ответить
Математика
В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике
Ответить