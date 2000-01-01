В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике
Математика
В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2000 - 720 = 1280(с) осталось 2) 1280 : 2000 * 100 = 64(%) осталось в питомнике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите ответить на несколько вопросов: 1.В каких клетках не вырабатываются фер??енты? а)В растительных;б)В животных;в) В бактериальных;г)В клет...
Английский язык
Математика
Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по те...