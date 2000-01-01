В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике

Математика
В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2000 - 720 = 1280(с) осталось 2) 1280 : 2000 * 100 = 64(%) осталось в питомнике
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