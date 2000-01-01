В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике

Математика

В питомнике было 2000 саженцев.Для озеленения города отправили 720 саженцев.Какой их процент остался в питомнике

Автор: Гость