Помогите ответить на несколько вопросов: 1.В каких клетках не вырабатываются фер??енты? а)В растительных;б)В животных;в) В бактериальных;г)В клетках человека 2.Соматические клетки человека делятся:а)митозом;б)мейозом;в)бинарн...

Биология

Помогите ответить на несколько вопросов: 1.В каких клетках не вырабатываются фер??енты? а)В растительных;б)В животных;в) В бактериальных;г)В клетках человека 2.Соматические клетки человека делятся:а)митозом;б)мейозом;в)бинарным делением;г)амитозом 3.Какие системы органов,имеющиеся у человека, отсутствуют у других млекопитающих?а)Выделительная;б)Пищеварительная;в)эндокринная;г)репродуктивная

Автор: Гость