Помогите пожалуйста номер 3-4 Зарание спасибо
Английский язык
Помогите пожалуйста номер 3-4 Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 visit visited read read is was travel travalled go went 3 have - had see - saw wear - wore go - went do - did read - read write - wrote
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по те...
Русский язык
Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной па...
Математика