Помогите пожалуйста номер 3-4 Зарание спасибо

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Помогите пожалуйста номер 3-4 Зарание спасибо
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4 visit visited read read is was travel travalled go went 3 have - had  see - saw  wear - wore  go - went  do - did read - read write - wrote
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