Номер 451 2) 4) 6) помогите
Математика
Номер 451 2) 4) 6) помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 0.75 (-3.25-0.75=-4) 4) 0.1 (-0.1-99.9=-100) 6) 1/4 (-2.75-0.25=-3)
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