Лак гул горы ноги руки рука нора нора как сделвт из етих предложеня как разделит и?? на слоги

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Лак гул горы ноги руки рука нора нора как сделвт из етих предложеня как разделит и?? на слоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На горе были две норы и когда Петя поднимался на гору, то там был сильный гул ветра Маша накрасила лаком ногти на ногах и на руках
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