Как ты понимаешь значение слово хлеб
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Как ты понимаешь значение слово хлеб
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Гость:
Хлеб — пищевой продукт, получаемый путём выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожи .
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