Я хочу разкозать в своём сообщение как я отлично погуляла со своими друзьями на каникулах мы рано пошли гулять сначала было скучно но попожи было весело мы начали играть в снежки мы кидались вдруг друга в нашем дворе построили ...

Гость: Гость:

Я хочу рассказать в своём сообщении, как я отлично погуляла со своими друзьями на каникулах. Мы рано пошли гулять. Сначала, было скучно, но спустя какое-то время стало веселее. Мы начали играть в снежки. Мы кидались друг в друга в нашем дворе. Затем построили небольшие стенки, чтобы прятаться от попадания снега. Потом мы стали играть в прятки. И после всего этого мы разошлись по домам. Но под конец меня еще больше подзадорило чаепитие в гостях. Меня угощали конфетами и печеньями. Дома я оказалась только вечером. Сделала уроки и, наконец, пошла спать.