My friend boyght a new car last week какое время в предложении?

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My friend boyght a new car last week какое время в предложении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будущее время по идеи так
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