My friend boyght a new car last week какое время в предложении?
Английский язык
My friend boyght a new car last week какое время в предложении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будущее время по идеи так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Черепа преодолевает за 1 мин5мъа человек в 20 ращ больше .на сколько метров больше п??редолевает за 1ччеловек чем черепаха
Математика
Литература
География
Помогитн плииз. СРОЧНО 1.ФГП Тихого и Атлантического океана 2.Строение дна: a) Лит??сферные плиты b)Подводные хребты c)Глубоководные желобы...