Помогитн плииз. СРОЧНО 1.ФГП Тихого и Атлантического океана 2.Строение дна: a) Лит??сферные плиты b)Подводные хребты c)Глубоководные желобы d)Наибольшие глубины Тихого и Атлантического океана 3.Климатические пояса Тихого...

География

Помогитн плииз. СРОЧНО 1.ФГП Тихого и Атлантического океана 2.Строение дна: a) Лит??сферные плиты b)Подводные хребты c)Глубоководные желобы d)Наибольшие глубины Тихого и Атлантического океана 3.Климатические пояса Тихого и Атлантического океана 4.Господствующие ветры Тихого и Атлантического океана 5.Морские течения Тихого и Атлантического океана: a)теплые течения b)холодные течения 6.Типы льда Тихого и Атлантического океана 7.Природные пояса 8.Особенности органического мира 9.Использование природных ресурсов океана

Автор: Гость