Цена хризантемы- а руб, а цена роз - на 30 руб больше. запиши на математическом языке. а) цену роз. б) стоимость пяти хризантем. в) стоимость трех роз. г) стоимость букета из пяти хризантем и трех роз.

Математика

Цена хризантемы- а руб, а цена роз - на 30 руб больше. запиши на математическом языке. а) цену роз. б) стоимость пяти хризантем. в) стоимость трех роз. г) стоимость букета из пяти хризантем и трех роз.

Автор: Гость