Цена хризантемы- а руб, а цена роз - на 30 руб больше. запиши на математическом языке. а) цену роз. б) стоимость пяти хризантем. в) стоимость трех роз. г) стоимость букета из пяти хризантем и трех роз.
Математика
Цена хризантемы- а руб, а цена роз - на 30 руб больше. запиши на математическом языке. а) цену роз. б) стоимость пяти хризантем. в) стоимость трех роз. г) стоимость букета из пяти хризантем и трех роз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+30= цена розы я не уверена но наверное а30 но я совневаюсь. а) а30 б)а×5 в)а30×3 г)а5+а30×3 НО Я СИЛЬНО СОВНЕВАЮСЬ НУ ТОЕСТЬ НЕ ДОКОНЦА УВЕРЕННА
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