Какие есть дикорастущие и культурные кустарники?перечеслите
Окружающий мир
Какие есть дикорастущие и культурные кустарники?перечеслите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дикорастущие шиповник смородина малина черника Культурные крыжовник облепиха(бывает дикая и культурная) вишня(бывает кустарником и деревом) и т.д
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