Подчеркни в этих словах все известные тебе орфограммы. Гриша Добросклонов, тепловоз, малоежка, птицелов, белоручка. Определи, сколько в этих словах разных орфограммы. Отметь правильный ответ.3,4,5,6

Русский язык
Подчеркни в этих словах все известные тебе орфограммы. Гриша Добросклонов, тепловоз, малоежка, птицелов, белоручка. Определи, сколько в этих словах разных орфограммы. Отметь правильный ответ.3,4,5,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добросклонов, подчёркнуть о после Д и о после р, тепловоз подчеркнуть о после л и подчеркнуть букву з - проверочное слово возить, малоежка подчеркнуть о и ж - словарное слово, птицелов - словарное слово подчеркнуть е, белоручка - о подчеркнуть словарное слово.
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