В первом рулоне 30 м, а во втором 22 м одинаковой материи. Вычислите стоимость каждого рулона, если вместе они стоят 936 манат. (манат-это такая валюта)

Математика
В первом рулоне 30 м, а во втором 22 м одинаковой материи. Вычислите стоимость каждого рулона, если вместе они стоят 936 манат. (манат-это такая валюта)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
936:52=18манат 1 метр 30*18=540 манат рулон 30м 22*18=396 манат рулон 22 м
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