В первом рулоне 30 м, а во втором 22 м одинаковой материи. Вычислите стоимость каждого рулона, если вместе они стоят 936 манат. (манат-это такая валюта)

Математика

В первом рулоне 30 м, а во втором 22 м одинаковой материи. Вычислите стоимость каждого рулона, если вместе они стоят 936 манат. (манат-это такая валюта)

Автор: Гость