Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по течению реки?
Математика
Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по течению реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-2=6km 6*2=12 km за 2 ч 6*4=24км за 4 ч
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