Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по течению реки?

Математика

Задача : собственная скорость лодки 8 км ч скорость течение реки 2 км ч. какое расст??яние проплывёт лодка за 2 ч против течение реки? за 4 ч по течению реки?

Автор: Гость