Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался ...

Русский язык

Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал, слева и справа от нас, алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень неравномерно разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности несколько мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой необычно причудливые формы выветривания создавали неглубокие синие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие - целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдали, в нешироком ущелье сходились стены: левая - огневая, правая - исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, невероятно притягательным, что все мы застыли в невольном молчании.

Автор: Гость