Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался ...

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Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал, слева и справа от нас, алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень неравномерно разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности несколько мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой необычно причудливые формы выветривания создавали неглубокие синие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие - целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдали, в нешироком ущелье сходились стены: левая - огневая, правая - исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, невероятно притягательным, что все мы застыли в невольном молчании.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастные обороты: окружающий нас величествоенный пейзаж; в лучах заходящего солнца; аллеи настоящим пламенемв лучах заходящего солнца; ярко пылавшие; было настолько захватывающим; невероятно притягательным . деепричастные обороты : ни о чем не задумываясь ; сглаживая мелкие неровности; придавая местности несколько мрачный оттенок.
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