Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался ...
Русский язык
Помогите выделить причастные и деепричастные обороты оборот Я поднялся, вышел, ни о чём не задумываясь, вместе со всеми из нашей просторной палатки и вдруг замер. В самом деле, окружающий нас величественный пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал, слева и справа от нас, алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень неравномерно разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности несколько мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой необычно причудливые формы выветривания создавали неглубокие синие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие - целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдали, в нешироком ущелье сходились стены: левая - огневая, правая - исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, невероятно притягательным, что все мы застыли в невольном молчании.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастные обороты: окружающий нас величествоенный пейзаж; в лучах заходящего солнца; аллеи настоящим пламенемв лучах заходящего солнца; ярко пылавшие; было настолько захватывающим; невероятно притягательным . деепричастные обороты : ни о чем не задумываясь ; сглаживая мелкие неровности; придавая местности несколько мрачный оттенок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Помогите пожалуйста решить примеры !!! 16 1/9 - 2 1/33 = 6 1/9 + 12 1/5 = 7 1/12 / 10 1/12 = 7 1/12 * 10 1/12 = 7 1/12 + 10 1/12 =
Математика
В первом рулоне 30 м, а во втором 22 м одинаковой материи. Вычислите стоимость каждого рулона, если вместе они стоят 936 манат. (манат-это такая ва...
Математика