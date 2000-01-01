Сочинение на тему нан бар ждерде ан бар
Қазақ тiлi
Сочинение на тему нан бар ждерде ан бар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нан ол өте пайдалы болады. Ол адамдардың денсаулығына пайдалы және күш береди. Нан бар жерде ан бар бола береди. Себебі нан болмаса біздің өміріміз нашар, жақсы емес болады. Нанның да ырым сөздері болады. Оны міндетті түрде умытпау керек
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