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А×(24-16)=100-32:8-7
Математика
А×(24-16)=100-32:8-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А*(24-16)=100-32/8-7 а*(24-16)=89 а*8=89 а=89/8 а=11(остаток 1)
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