В первой цистерне на 285 литров керосина меньше чем во второй и 2 цистерны отлили 620 ??итров керосина в какой цистерне керосина стало больше И на сколько литров
Математика
В первой цистерне на 285 литров керосина меньше чем во второй и 2 цистерны отлили 620 ??итров керосина в какой цистерне керосина стало больше И на сколько литров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620-285=335 литров На столько литров бензина больше в первой цистерне чем во второй.
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