В первой цистерне на 285 литров керосина меньше чем во второй и 2 цистерны отлили 620 ??итров керосина в какой цистерне керосина стало больше И на сколько литров

Математика

В первой цистерне на 285 литров керосина меньше чем во второй и 2 цистерны отлили 620 ??итров керосина в какой цистерне керосина стало больше И на сколько литров

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