Помогите пожалуйста лучший будет отмечен

Математика
Помогите пожалуйста лучший будет отмечен
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос какой? 21 или 22?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какие глаголы 2спряжения
Ответить
Химия
Помогите, пожалуйста, с химией. 1) Триолеин глицерида + H2 2) Триолеин глицерида + NaOH 3) Триолеин глицерида + h2o (В присутствии h2so4) 4...
Ответить
Русский язык
Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание:...
Ответить
Математика
Как решить два примера (a×8)+900÷8, (4200÷7)a×8
Ответить
Литература
Какие признаки знаменуют осень,зиму,весну,лето? срочно
Ответить