Помогите пожалуйста мне 256 номер.

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Помогите пожалуйста мне 256 номер.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все животные раньше были дикими. Человек приручил многих. Он заботился о них, разводил для себя. Такие животные стали домашними. Рядом с человеком живут лошади, коровы, собаки, гуси, утки, рыбы, пчёлы. Лошадь перевозит грузы. От коровы получают молоко и масло. Птицы дают яйца, перья, пух. От пчёл человек получает мёд.

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