Помогите пожалуйста мне 256 номер.

Гость: Гость:

Все животные раньше были дикими. Человек приручил многих. Он заботился о них, разводил для себя. Такие животные стали домашними. Рядом с человеком живут лошади, коровы, собаки, гуси, утки, рыбы, пчёлы. Лошадь перевозит грузы. От коровы получают молоко и масло. Птицы дают яйца, перья, пух. От пчёл человек получает мёд.