СРОЧНО!!!Синтаксический разбор предложения:В высоком небе мерцали бесчисленные з??ёзды, и слабый голубоватый отблеск освещал лёгкую пелену тумана.Пожалуйста!!!Род цифрой 4!!!Схема, характеристика и т.д
Русский язык
СРОЧНО!!!Синтаксический разбор предложения:В высоком небе мерцали бесчисленные з??ёзды, и слабый голубоватый отблеск освещал лёгкую пелену тумана.Пожалуйста!!!Род цифрой 4!!!Схема, характеристика и т.д
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