Помогите пожалуйста, мне завтра сдавать эссе по английскому языку!!!! Большая прос??ба напишите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо. Надо о нас тоящем друге

Английский язык
Помогите пожалуйста, мне завтра сдавать эссе по английскому языку!!!! Большая прос??ба напишите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо. Надо о нас тоящем друге
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Гость:
Извени я сама школьница и не понимаю англ········
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