Помогите пожалуйста, мне завтра сдавать эссе по английскому языку!!!! Большая прос??ба напишите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо. Надо о нас тоящем друге

Английский язык

Помогите пожалуйста, мне завтра сдавать эссе по английскому языку!!!! Большая прос??ба напишите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо. Надо о нас тоящем друге

Автор: Гость