Помогите пожалуйста морфологический разбор слов: кудрявый, украсились
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Помогите пожалуйста морфологический разбор слов: кудрявый, украсились
Ответ(ы):
Гость:
Кудрявый - н. ф ( кудрявый) ,И.п , ед . ч , м. р , кокой кудрявый . урасились н. ф украсить, 1 спр , мн . ч , п . в , гл
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