Помогите пожалуйста на примере имя любое тоже дядя Только он работает строителем на стройке это портфолио надо все по тексту

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Помогите пожалуйста на примере имя любое тоже дядя Только он работает строителем на стройке это портфолио надо все по тексту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My uncle stroyles.He Tolya
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