Помогите пожалуйста! Надо написать 15 предложений по примеру, 5 (+), 5 (-), 5 (?)
Английский язык
Помогите пожалуйста! Надо написать 15 предложений по примеру, 5 (+), 5 (-), 5 (?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные: I have got a dog He has got a teddy bear She has got a long hair We have got a car They have got a big house. Отрицательные: I haven't got a computer He hasn't got a bicycle she hasn't got a camera We haven't got a dishwasher They haven't got this book Вопросительные: Have you got a true friend? Has she got a toy? Has he got a photo? Has she got a pet? Have they got a key?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км
Геометрия